¡Atención, conductores!: el sistema B-SISA también detecta medidas judiciales sobre vehículos

El sistema B-SISA continúa ampliando sus mecanismos de control y ahora también puede reflejar medidas judiciales activas emitidas por autoridades competentes sobre determinados vehículos.

Según la información difundida, el objetivo es fortalecer los controles vinculados al abastecimiento de combustible mediante herramientas digitales y registros oficiales integrados al sistema.

De esta manera, si una entidad competente reporta una orden judicial activa sobre un motorizado, el sistema puede mostrar restricciones relacionadas con el vehículo al momento de realizar la carga de combustible.

“El control no depende solo de revisiones manuales, sino también de información oficial que puede hacerse visible en la factura al momento del abastecimiento”, señala el reporte.

Las autoridades explicaron que esta medida busca reforzar la trazabilidad y el monitoreo de vehículos que presenten observaciones legales o administrativas pendientes.

¿Qué ocurre si existe una orden judicial?

De acuerdo con la explicación difundida por el sistema B-SISA, cuando un vehículo cuenta con una orden judicial activa reportada oficialmente, el sistema puede reflejar una restricción que impida que el abastecimiento continúe con normalidad hasta que la situación sea regularizada.

La finalidad es que las instancias correspondientes puedan intervenir y atender cada caso conforme a la normativa vigente.

Un sistema de control más amplio

El B-SISA es utilizado principalmente para el registro y control del consumo de combustibles en vehículos a nivel nacional. Sin embargo, con estas nuevas funciones también apunta a convertirse en una herramienta de apoyo para procesos de control institucional y seguimiento oficial.

Con información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH.

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