¿Tu WiFi es lento? Estos trucos pueden mejorar la señal en todo tu hogar

Hoy en día, tener una buena conexión WiFi en casa es casi tan importante como contar con electricidad. Desde videollamadas y clases virtuales hasta streaming, videojuegos y trabajo remoto, una señal débil puede generar constantes interrupciones y frustración.

Aunque muchas personas creen que basta con contratar un plan de internet más rápido, especialistas advierten que varios factores dentro del hogar pueden afectar seriamente el rendimiento de la red inalámbrica.

La buena noticia es que existen soluciones simples y efectivas para mejorar la cobertura y velocidad del WiFi sin necesidad de realizar grandes inversiones.

¿Qué puede afectar tu señal WiFi?

Entre las causas más comunes que reducen la calidad del internet se encuentran:

Routers mal ubicados

Paredes gruesas o muebles que bloquean la señal

Interferencias de otros aparatos electrónicos

Exceso de dispositivos conectados

Equipos antiguos o desactualizados

Canales WiFi saturados

Además, mientras más lejos esté el dispositivo del router, más débil será la conexión, especialmente en casas grandes o de varios pisos.

Los 7 trucos más efectivos para mejorar el WiFi

1. Cambia la ubicación del router

Uno de los errores más frecuentes es colocar el router escondido detrás de muebles o en una esquina de la casa.

Los expertos recomiendan ubicarlo en una posición central y elevada para que la señal pueda distribuirse mejor.

2. Actualiza el firmware

Muchos usuarios nunca actualizan el software interno del router. Sin embargo, estas actualizaciones mejoran estabilidad, velocidad y seguridad.

3. Cambia el canal WiFi

En edificios o zonas con muchas redes cercanas, algunos canales se saturan y afectan la señal.

Existen aplicaciones gratuitas que ayudan a identificar cuáles están menos congestionados.

4. Evita interferencias

Microondas, teléfonos inalámbricos y otros dispositivos electrónicos pueden interferir con el WiFi.

Por eso se recomienda mantener el router lejos de estos aparatos.

5. Usa repetidores o sistemas mesh

Si hay zonas donde el internet casi no llega, una solución efectiva es instalar repetidores WiFi o sistemas mesh para ampliar la cobertura.

6. Considera cambiar tu router

Si tu equipo tiene muchos años, probablemente no soporte las nuevas tecnologías como WiFi 6, que ofrecen mayor velocidad y estabilidad.

7. Usa cable Ethernet en algunos equipos

Conectar consolas, televisores o computadoras mediante cable ayuda a liberar ancho de banda y mejora la estabilidad general de la red.

Si el internet falla constantemente, especialistas recomiendan:

Reiniciar el router

Revisar su ubicación

Actualizar dispositivos y controladores

Reducir la cantidad de equipos conectados

Activar funciones como QoS para priorizar tráfico importante

También aconsejan contactar al proveedor de internet si los problemas persisten pese a las mejoras internas.

Una red WiFi bien configurada no solo mejora la velocidad de conexión, sino también la experiencia diaria de estudio, trabajo y entretenimiento dentro del hogar.

Con información de Infobae.

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