Se trata de una serie de minicursos introductorios, de corta duración y 100 % online, que permiten comprender cómo funcionan las principales herramientas de inteligencia artificial y de qué manera pueden utilizarse en tareas cotidianas, laborales o creativas.

Formación accesible y sin requisitos previos

Uno de los puntos fuertes de esta iniciativa es su enfoque práctico y accesible. No es necesario saber programar ni tener experiencia previa en tecnología: los contenidos están explicados con ejemplos simples y situaciones reales.

Cada módulo puede completarse en poco tiempo y se adapta al ritmo de cada estudiante, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes disponen de poco tiempo pero quieren mantenerse actualizados en un área clave del presente y del futuro.

¿Qué se aprende en estos cursos de IA?

La ruta formativa aborda los aspectos esenciales para entender la inteligencia artificial moderna, con especial foco en su uso responsable y productivo. Entre los principales temas se destacan:

Conceptos básicos de inteligencia artificial

Qué es la IA, cómo aprende y por qué se ha vuelto tan relevante en distintos sectores.

IA generativa y creación de contenido

Cómo funcionan las herramientas capaces de producir textos, imágenes o ideas a partir de instrucciones humanas.

Uso práctico de modelos de lenguaje

Aplicaciones concretas para organizar información, mejorar la productividad o asistir en tareas creativas.

Cómo comunicarse mejor con la IA

Claves para formular instrucciones claras y obtener resultados más precisos y útiles.

Uso responsable y ético de la tecnología

Riesgos, límites y buenas prácticas al interactuar con sistemas de inteligencia artificial.

Una propuesta pensada para el mundo laboral actual

Google apunta a que esta formación sirva como puerta de entrada a nuevas habilidades digitales, cada vez más demandadas en el mercado laboral. Comprender cómo funciona la IA ya no es un plus, sino una competencia básica en múltiples profesiones.

Estudiantes, emprendedores, trabajadores administrativos, creadores de contenido y profesionales de cualquier área pueden beneficiarse de estos conocimientos, incluso sin intención de dedicarse a la tecnología de forma directa.

Disponible online y en español

Los cursos se ofrecen en formato digital y pueden realizarse desde cualquier lugar, con solo una cuenta de Google. Además, el contenido está disponible en español, lo que amplía el acceso a usuarios de América Latina y España.

Al finalizar cada módulo, los participantes obtienen una base sólida para seguir profundizando en inteligencia artificial o aplicar lo aprendido en su día a día.

IA para todos, no solo para expertos

Con esta iniciativa, Google refuerza su apuesta por democratizar el conocimiento en inteligencia artificial, acercando herramientas y conceptos clave a un público amplio y diverso.

La propuesta busca eliminar barreras de entrada y demostrar que entender la IA no es complicado, siempre que se cuente con explicaciones claras, ejemplos prácticos y un enfoque orientado al uso real de la tecnología.

Puedes acceder directamente desde Google Skills y empezar cuando mejor te convenga. El Eterno Estudiante.

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