Apagón analógico: todo lo que debes saber del último simulacro hacia la televisión digital

Bolivia da un paso clave hacia la modernización tecnológica con el tercer y último simulacro del apagón analógico, que se realiza este 30 de abril en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.

Entre las 08:00 y las 14:00, la señal analógica de televisión abierta interrumpe su programación habitual para emitir mensajes informativos, mientras que la señal digital continúa funcionando sin cambios.

El proceso es impulsado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), como parte de la transición hacia la Televisión Digital Abierta (TDA).

¿Qué pasa durante el simulacro?

Según explicó Gustavo Pozo, durante la jornada:

La señal analógica muestra mensajes informativos

La señal digital continúa operando con normalidad

Se evalúa la cobertura y calidad de transmisión

Los usuarios pueden verificar si su televisor está preparado

¿Cuándo será el apagón definitivo?

El apagón analógico en el eje central está previsto para el 30 de mayo de 2026.

El cronograma nacional será gradual:

2026: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

2028: Otras capitales y ciudades intermedias

2030: Cobertura total en todo el país

¿Qué necesitas para ver TV digital?

Para no quedarte sin señal, debes:

Verificar si tu televisor sintoniza señal digital

Realizar una autoprogramación de canales

Si tu TV es antiguo, usar un decodificador

Contar con una antena interna o externa

Un salto tecnológico

El apagón analógico marca el fin de la televisión tradicional y da paso a una señal digital con mejor calidad de imagen y sonido, además de nuevas funciones como guías de programación e interactividad.

Desde la ATT señalan que este cambio sigue una tendencia global y que la mayoría de los hogares ya cuenta con equipos compatibles. Sin embargo, este simulacro busca identificar a quienes aún no están preparados.

Recomendación: revisa hoy tu televisor y asegúrate de estar listo antes del apagón definitivo.

Mira la programación en Red Uno Play