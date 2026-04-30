Encuentran un cuerpo sin vida en la ribera del río Pilcomayo y esperan la autopsia para esclarecer el caso

Un cuerpo sin vida fue hallado la jornada de este miércoles en el municipio de Villa Montes, en la región autónoma del Gran Chaco, generando la movilización de efectivos policiales y equipos de búsqueda y rescate.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se produjo en cercanías del denominado “acceso ocho”, en la comunidad La Vertiente, a orillas del río Pilcomayo.

Sin embargo, horas más tarde se precisó que el levantamiento legal del cuerpo se realizó alrededor de las 14:30 en la comunidad de Ibopeiti, también en la ribera del mismo río.

Operativo en la zona

El procedimiento fue ejecutado por la Policía en coordinación con el grupo de búsqueda y rescate del Gobierno Regional, en presencia del fiscal de turno y un médico forense, cumpliendo con los protocolos establecidos.

Tras las actuaciones en el lugar, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia médico-legal.

Misterio en Villa Montes: encuentran un cadáver en el Pilcomayo. Foto El Chaqueñito.

Investigación en curso

Hasta el momento, no se han dado a conocer datos oficiales sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las circunstancias del hecho.

Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia, que serán determinantes para esclarecer el caso y avanzar en las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play