Santa Cruz acogerá a 20 países en cumbre sobre fondos ambientales

Santa Cruz será sede del XXVIII Congreso anual de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC), un evento que reunirá a representantes de 34 fondos ambientales de 20 países, consolidando a Bolivia como un punto clave en el debate regional sobre financiamiento sostenible.

René Gonzales, presidenta de la RedLAC, informó que el encuentro se desarrollará del 6 al 10 de octubre y contará con la participación confirmada de delegados del Fondo de Adaptación, la CAF, el Fondo Verde para el Clima, el BID, además de fundaciones y representantes de pueblos indígenas.

Explicó que los fondos ambientales son mecanismos financieros que permiten a los países de la región cumplir con sus compromisos internacionales en materia de conservación y sostenibilidad.

“Bolivia será el epicentro mundial de las finanzas sostenibles en la región. Su biodiversidad es fascinante, desde el Madidi hasta los Andes. El objetivo de este encuentro será traducir esos recursos financieros en conservación de los recursos naturales, y en esa tarea necesitamos a todos”, afirmó.

Gonzales añadió que la meta al 2030 es lograr que el 30% del planeta esté conservado de manera efectiva. En ese marco, destacó que Bolivia ha superado indicadores en instrumentos de conservación, aunque aún enfrenta el desafío de canalizar mayores recursos financieros hacia el trabajo en territorio.

“Ahora falta garantizar que esos recursos lleguen al campo, para impulsar una transición sostenida y conservar los ecosistemas para las futuras generaciones”, concluyó.

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