Sistemas colapsados y millonarias deudas: Profesionales apuntan a los tres niveles del Estado por crisis en Salud

La crisis sanitaria en Santa Cruz ha alcanzado un punto crítico debido a la desconexión absoluta entre los tres niveles del Estado, de acuerdo a lo que indica Humberto Vargas, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz.

En este sentido, afirmó que “en estos cinco años ha habido una nula coordinación y ese cortocircuito ha llevado a esta situación donde el único que sufre es el paciente”.

Infraestructura obsoleta y falta de inversión

También remarcó que la realidad hospitalaria es alarmante, considerando que la capital mantiene los mismos cinco hospitales de tercer nivel desde hace tres décadas. Según Vargas, mientras países como Chile invierten el 35% de su presupuesto en salud, Bolivia apenas alcanza el 7%, demostrando una carencia crítica de voluntad política para atender a cuatro millones de habitantes en el departamento de Santa Cruz.

Desde la Gobernación, Edil Toledo pidió "empatía" a los trabajadores, asegurando que los retrasos salariales son de apenas unos días y no de meses como denuncian los gremios. Sin embargo, para los sindicatos y colegios profesionales, la crisis es el resultado de años de una gestión que ha priorizado la burocracia sobre la meritocracia y el bienestar del paciente.

“Las autoridades tienen que tener un plan real y para eso se necesitan recursos económicos, no se consiguen más camas ni mantenimiento de equipos con empatía”, sentenció el Dr. Humberto Vargas.

Ante la transición de mando, Vargas subrayó que las nuevas autoridades heredan sistemas colapsados y deudas millonarias que comprometen el futuro inmediato de la atención ciudadana.

Foto: Red Uno.

Denuncias de irregularidades y paros

Por su parte, la Dra. Rocío Rivero, secretaria general del Fesirmes, apuntó directamente a la gestión municipal y departamental por la asfixia financiera que sufren los trabajadores.

“Han robado 13 meses de subsidio y no pagaron a la Gestora por seis meses, por lo que llamamos al Fiscal departamental a que tome acciones ante delitos flagrantes”, denunció Rivero.

La representante de los profesionales médicos lamentó que, a pesar de entregar estudios técnicos para solucionar problemas como la inestabilidad laboral, las autoridades opten por archivar las propuestas. Actualmente, el sector cumple paros en el primer y segundo nivel de atención, exigiendo el cumplimiento de pagos salariales que, en algunos casos, acumulan 88 días de retraso.

El drama del Hospital Oncológico

La situación es especialmente crítica en centros especializados como el Hospital Oncológico, donde la carencia de equipamiento está costando vidas, según lo que indica el Dr. Diego Montenegro, subdirector del hospital. Asimismo, explicó que el acelerador lineal no funciona desde hace más de un año por falta de presupuesto para su mantenimiento técnico.

“Estamos colapsados por falta de infraestructura y hemos tenido 21 renuncias de oncólogos debido a los bajos salarios”, manifestó Montenegro al comparar la inversión local con países vecinos como Paraguay que invierte casi el 35%.

El especialista enfatizó que la salud no debe ser considerada un lujo, sino una necesidad básica que el Estado boliviano está fallando en garantizar.

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