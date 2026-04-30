Arranque con críticas: Anyela Rengifo abre la noche y el jurado no perdona errores

La noche de este miércoles arrancó con la presentación de Anyela Rengifo, integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo, quien tuvo la responsabilidad de abrir el escenario en La Gran Batalla – Duelo de Voces.

La participante interpretó “Bailando”, éxito de Enrique Iglesias junto a Descemer Bueno y Gente de Zona, en una versión de reguetón flamenco que apostó por una propuesta diferente y llamativa.

Sin embargo, durante la ronda de evaluación, el jurado coincidió en señalar fallas que ya se habían observado anteriormente.

Críticas directas del jurado

Alenir Echeverría fue contundente al referirse a la dicción:

“Si usted no pronuncia bien, yo no entiendo nada de la canción. Tiene una voz espectacular, pero no suena bien. Pensé que la canción iba a ser como un avión, pero está volviendo al mismo problema de antes”.

Tito Larenti coincidió con la observación y apuntó a un problema recurrente:

“No me desagradó cómo arrancaste, pero luego volviste a la voz de pecho y la falta de dicción. Hay un potencial muy fuerte que no se está aprovechando”.

Por su parte, Marco Veizaga valoró la propuesta artística, aunque señaló una desconexión emocional:

“Me gustó la fuerza y la delicadeza, pero no lograron transmitir. Faltó ese detalle de liberar el alma para conectar”.

Finalmente, Diego Ríos puso el foco en el trabajo del equipo:

“La versión fue buena, pero no necesariamente para ella. El equipo tiene que encontrar el género donde se sienta cómoda”.

Puntaje y reacción

Tras las evaluaciones, se dio a conocer el puntaje promedio —sin el voto secreto de Tito Larenti—: 4.7, una calificación que, por el momento, la mantiene fuera de la zona de riesgo.

Desde su equipo, Franklin Trigo destacó el crecimiento de la participante, mientras que Anyela se despidió del escenario con una promesa clara: volver más fuerte y superar sus errores.

La competencia continúa y el margen de error es cada vez menor.

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