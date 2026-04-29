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Rescatan un guajojó en plena avenida en Beni: la sorprendente razón de su presencia

El ave fue encontrada en una avenida de Trinidad y rescatada por vecinos. Su presencia no es casual: ocurre en una época clave de su ciclo natural.

Red Uno de Bolivia

29/04/2026 11:28

Rescatan un guajojó en plena avenida en Beni: la sorprendente razón de su presencia. Imagen captura.
Beni, Bolivia

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Un inusual rescate se registró en la ciudad de la Santísima Trinidad, en el departamento del Beni, donde vecinos encontraron a un guajojó en plena vía urbana y lograron ponerlo a resguardo.

La escena llamó la atención: esta ave nocturna, conocida por su canto grave y su capacidad de camuflarse como un tronco seco, rara vez se deja ver en espacios abiertos o concurridos.

No estaba perdido: es temporada de movimiento

Lejos de tratarse de un hecho aislado, su presencia coincide con una etapa clave de su ciclo: el periodo previo a la migración.

Entre abril y mayo, tanto el guajojó como el cuyabo (urutaú común) comienzan a prepararse para regresar a sus zonas de cría en el sur del continente, como Paraguay, el norte de Argentina y el sur de Brasil.

Durante estos días:

  • Se vuelven más visibles

  • Se concentran en grupos antes de migrar

  • Aumentan su actividad y vocalización

Más visibles de lo normal

En esta etapa, estas aves suelen formar “dormideros”, agrupándose en árboles altos o palmeras. Además, los machos intensifican su canto al atardecer, generando sonidos característicos que se escuchan con más frecuencia en ciudades como Trinidad, San Borja o Riberalta.

El guajojó, en particular, emite un canto profundo, similar a un lamento: “gua-jo-JÓ”, que se vuelve más constante en estas semanas.

El clima también influye

El calendario natural en el Beni explica este comportamiento. Tras el final de la temporada de lluvias, que suele extenderse hasta marzo o abril, los insectos aún abundan, permitiendo que estas aves se alimenten antes de emprender su viaje.

Cuando comienza la época seca, especialmente en mayo, inicia la migración hacia el sur.

Un visitante de paso

Por eso, los avistamientos aumentan en esta época: no es que haya más aves, sino que están más activas y visibles antes de partir.

En pocas semanas, estos sonidos y encuentros disminuirán, marcando el cierre de su paso por la región.

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