Un destello que hizo mirar al cielo: el bólido que sorprendió a Buenos Aires

Un fenómeno inesperado sorprendió a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano este lunes por la noche. Minutos antes de la medianoche —alrededor de las 22:51—, distintas cámaras de seguridad registraron el paso de un bólido que atravesó el cielo con una intensa luz verdosa.

El evento pudo observarse en varios puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y también en zonas cercanas al Río de la Plata, donde el destello iluminó brevemente el firmamento y generó asombro entre quienes lograron verlo.

Las imágenes muestran una especie de “bola de fuego” desplazándose a gran velocidad de un extremo a otro del cielo nocturno. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue lo suficientemente brillante como para destacarse incluso en entornos urbanos con alta contaminación lumínica.

En algunos registros se observa cómo la luz se intensifica durante su recorrido antes de desvanecerse, una característica típica de este tipo de eventos. El impacto visual, inmediato, convirtió la escena en material viral en cuestión de minutos.

Qué es un bólido y por qué se produce

Un bólido es un tipo de meteoro extremadamente brillante. Se origina cuando un fragmento de roca o metal proveniente del espacio —conocido como meteoroide— ingresa a gran velocidad en la atmósfera terrestre.

Al hacerlo, puede superar los 40.000 kilómetros por hora. La fricción con el aire genera un aumento extremo de temperatura que provoca su incandescencia, visible desde la superficie como un destello intenso.

A diferencia de otros meteoros más pequeños, los bólidos pueden fragmentarse durante su recorrido o incluso generar pequeñas explosiones en el aire. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el objeto se desintegra antes de llegar al suelo.

Aunque el ingreso de partículas espaciales a la atmósfera ocurre de forma constante, los eventos con la intensidad de un bólido no son frecuentes, especialmente en zonas urbanas. Por eso, cada aparición se vive como un espectáculo inesperado que mezcla ciencia, sorpresa y fascinación colectiva.

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