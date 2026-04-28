¡Atención! Faltan 2 días para el simulacro: así debes preparar tu TV para el apagón analógico

La transición a la televisión digital en Bolivia entra en una etapa clave. Este 30 de abril, de 08:00 a 14:00, se realizará el tercer simulacro del apagón analógico en 21 ciudades, como parte del proceso hacia la Televisión Digital Abierta (TDA).

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes informó que la prueba se aplicará en regiones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, además de municipios cercanos como El Alto, Viacha, Quillacollo, Sacaba, Warnes y otros.

¿Qué debes hacer?

Si tienes un televisor moderno, verifica que cuente con el estándar ISDB-Tb y vuelve a sintonizar los canales.

Si tu TV es antigua, solo necesitas un decodificador para acceder a la señal digital.

La TDA ofrece mejor calidad de imagen y sonido, más canales y menos interferencias, además de ser completamente gratuita tanto en ciudades como en áreas rurales.

Desde el Gobierno, el ministro Mauricio Zamora señaló que se trabaja para garantizar una transición ordenada, informada y transparente.

Fases del apagón analógico

Fase 1 (mayo 2026): La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

Fase 2 (mayo 2028): capitales y ciudades intermedias

Fase 3 (mayo 2030): resto del país

Para consultas, la ATT habilitó la línea gratuita 800-10-6000.

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