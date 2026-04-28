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¡Atención! Faltan 2 días para el simulacro: así debes preparar tu TV para el apagón analógico

Este 30 de abril se realizará el tercer simulacro en 21 ciudades del país. Conoce qué debes hacer para no quedarte sin señal.

Red Uno de Bolivia

28/04/2026 11:53

¿Tu TV está lista? Este 30 de abril se pone a prueba el cambio digital. Foto referencial iStock.
Bolivia

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La transición a la televisión digital en Bolivia entra en una etapa clave. Este 30 de abril, de 08:00 a 14:00, se realizará el tercer simulacro del apagón analógico en 21 ciudades, como parte del proceso hacia la Televisión Digital Abierta (TDA).

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes informó que la prueba se aplicará en regiones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, además de municipios cercanos como El Alto, Viacha, Quillacollo, Sacaba, Warnes y otros.

¿Qué debes hacer?

  • Si tienes un televisor moderno, verifica que cuente con el estándar ISDB-Tb y vuelve a sintonizar los canales.

  • Si tu TV es antigua, solo necesitas un decodificador para acceder a la señal digital.

La TDA ofrece mejor calidad de imagen y sonido, más canales y menos interferencias, además de ser completamente gratuita tanto en ciudades como en áreas rurales.

Desde el Gobierno, el ministro Mauricio Zamora señaló que se trabaja para garantizar una transición ordenada, informada y transparente.

Fases del apagón analógico

  • Fase 1 (mayo 2026): La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

  • Fase 2 (mayo 2028): capitales y ciudades intermedias

  • Fase 3 (mayo 2030): resto del país

Para consultas, la ATT habilitó la línea gratuita 800-10-6000.

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