Dictan detención preventiva a siete policías por fuga de un reo de Morros Blancos

La justicia en Tarija dictó detención preventiva por tres meses para siete efectivos policiales investigados por su presunta participación en la fuga de un interno del penal de Morros Blancos.

El fiscal departamental, José Ernesto Mogro Palacios, informó que durante la audiencia de medidas cautelares se presentaron elementos de convicción suficientes contra los implicados, quienes son investigados por los delitos de favorecimiento a la evasión, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y uso indebido de bienes y servicios.

La autoridad jurisdiccional dispuso que los acusados cumplan la medida en el Centro de Readaptación Productiva El Palmar, mientras avanzan las investigaciones.

Según el Ministerio Público, entre los elementos presentados figuran el acta de requisa de un vehículo, informes policiales y declaraciones testificales que apuntan a la probabilidad de autoría de los investigados.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la fuga del interno Jhuder A. R. T., reportada el 6 de abril de 2026, habría sido planificada. El privado de libertad habría salido del recinto un día antes, sin autorización judicial ni justificación médica, con presunto apoyo de efectivos policiales.

Posteriormente, se habría simulado un traslado de emergencia y una fuga durante el recorrido, con el objetivo de encubrir lo ocurrido.

El Ministerio Público conformó un equipo de fiscales para profundizar las indagaciones y esclarecer completamente este caso que ha generado preocupación por posibles irregularidades dentro del sistema penitenciario.

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