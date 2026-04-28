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Servicio militar voluntario: plazos, requisitos y todo lo que debes saber

El proceso de reclutamiento para la gestión 2026–2028 ya está en marcha en Bolivia. Conoce hasta cuándo puedes postular, los requisitos y dónde hacerlo.

Red Uno de Bolivia

28/04/2026 9:46

Así puedes ingresar al servicio militar voluntario en Bolivia. Foto referencial SAR FAB - Filial Cochabamba.
Bolivia

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Desde este lunes 27 de abril se encuentra abierto el proceso de reclutamiento para el Servicio Militar Voluntario de Salvamento y Rescate, correspondiente a la categoría 2026–2028. La convocatoria estará vigente hasta el 30 de mayo y contempla cupos en 20 unidades militares a nivel nacional.

El nuevo ciclo prevé la incorporación de 1.098 voluntarios para el Servicio de Búsqueda y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana y 652 para la Armada Boliviana, fortaleciendo las tareas de búsqueda, salvamento y rescate en todo el país.

¿Quiénes pueden postular?

Podrán inscribirse jóvenes entre 18 y 30 años de edad que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.

Requisitos principales

  • Certificado de nacimiento original computarizado (emitido por el Órgano Electoral Plurinacional)

  • Cédula de identidad vigente

  • Aprobar exámenes médicos y pruebas físicas

  • Determinación de grupo sanguíneo y factor RH

  • Seguro médico (a presentar una vez declarado apto)

¿Dónde postular?

El proceso está habilitado en 20 centros a nivel nacional, distribuidos entre unidades del SAR-FAB y la Armada Boliviana, en ciudades como El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Trinidad, Cobija, Riberalta, Sucre y otras regiones estratégicas.

Modalidad del servicio

El servicio tiene una duración de dos años y se desarrolla bajo un sistema de entrenamiento periódico, principalmente los fines de semana, lo que permite a los voluntarios continuar con sus estudios o actividades laborales.

Desde el Ministerio de Defensa de Bolivia se reiteró la invitación a la juventud a sumarse a esta modalidad, que combina formación en disciplina, valores y capacitación especializada en rescate.

Más allá del entrenamiento militar, esta experiencia se consolida como una oportunidad para servir al país, adquirir habilidades prácticas y formar parte de equipos enfocados en la preservación de la vida.

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