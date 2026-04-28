Servicio militar voluntario: plazos, requisitos y todo lo que debes saber

Desde este lunes 27 de abril se encuentra abierto el proceso de reclutamiento para el Servicio Militar Voluntario de Salvamento y Rescate, correspondiente a la categoría 2026–2028. La convocatoria estará vigente hasta el 30 de mayo y contempla cupos en 20 unidades militares a nivel nacional.

El nuevo ciclo prevé la incorporación de 1.098 voluntarios para el Servicio de Búsqueda y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana y 652 para la Armada Boliviana, fortaleciendo las tareas de búsqueda, salvamento y rescate en todo el país.

¿Quiénes pueden postular?

Podrán inscribirse jóvenes entre 18 y 30 años de edad que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.

Requisitos principales

Certificado de nacimiento original computarizado (emitido por el Órgano Electoral Plurinacional)

Cédula de identidad vigente

Aprobar exámenes médicos y pruebas físicas

Determinación de grupo sanguíneo y factor RH

Seguro médico (a presentar una vez declarado apto)

¿Dónde postular?

El proceso está habilitado en 20 centros a nivel nacional, distribuidos entre unidades del SAR-FAB y la Armada Boliviana, en ciudades como El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Trinidad, Cobija, Riberalta, Sucre y otras regiones estratégicas.

Modalidad del servicio

El servicio tiene una duración de dos años y se desarrolla bajo un sistema de entrenamiento periódico, principalmente los fines de semana, lo que permite a los voluntarios continuar con sus estudios o actividades laborales.

Desde el Ministerio de Defensa de Bolivia se reiteró la invitación a la juventud a sumarse a esta modalidad, que combina formación en disciplina, valores y capacitación especializada en rescate.

Más allá del entrenamiento militar, esta experiencia se consolida como una oportunidad para servir al país, adquirir habilidades prácticas y formar parte de equipos enfocados en la preservación de la vida.

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