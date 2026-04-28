El espectáculo no solo estuvo en el partido. Durante el intermedio del duelo de Playoffs entre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves, todas las miradas se las llevó Rocky the Mountain Lion.

La icónica mascota subió a una escalera de más de 10 metros de altura, ubicada en el centro de la cancha, y desde allí ejecutó una de sus clásicas acrobacias: un lanzamiento de espaldas que desató la locura en el estadio.

La jugada fue tan impactante que incluso la cuenta oficial de la NBA reaccionó en redes con incredulidad: “Rocky, ¿es en serio?”, acompañando el momento que rápidamente se volvió viral.

Rocky, considerado uno de los mejores animadores del deporte, no es nuevo en este tipo de shows. Desde su debut en 1990, se ha ganado el reconocimiento por sus arriesgadas rutinas y su capacidad de conectar con el público.

Detrás del personaje estuvo durante más de tres décadas Kenn Solomon, quien dio vida a la mascota hasta 2021. Actualmente, el rol lo desempeña su hijo, Drake Solomon, manteniendo viva la tradición.

Además del espectáculo, Rocky también destaca por su salario: se estima que gana alrededor de 625.000 dólares al año, convirtiéndose en la mascota mejor pagada de la NBA, muy por encima del promedio.

Más allá de los números, su impacto es indiscutible: cada aparición en el Ball Arena es sinónimo de show, riesgo y entretenimiento puro.

Y una vez más, lo dejó claro: cuando Rocky entra en escena, todo puede pasar.

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