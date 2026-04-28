Marihuana oculta entre pescado: interceptan transporte en la ruta a Palos Blancos

En el marco del plan “Seguridad y Defensa de la Vida”, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) realizaron un operativo de control en el puesto del Km-52, donde interceptaron un vehículo de transporte público que se dirigía desde La Paz hacia Palos Blancos.

Durante la inspección de las encomiendas, los uniformados detectaron una conservadora que contenía paquetes sospechosos, ocultos entre pescado con la aparente intención de evadir los controles.

Al proceder con la revisión, se encontró en su interior una sustancia con características similares a marihuana, por lo que se realizó la prueba de campo correspondiente. El resultado fue positivo (+) para esta droga, confirmando las sospechas del personal especializado.

Tras el hallazgo, la sustancia fue secuestrada y el caso remitido al Ministerio Público. Un fiscal de Sustancias Controladas asumió la dirección funcional de la investigación para determinar responsabilidades y dar continuidad a las acciones legales conforme a la normativa vigente.

El operativo forma parte de los controles permanentes que ejecuta la FELCN en rutas estratégicas del país para combatir el tráfico de sustancias controladas.

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