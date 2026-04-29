Fiscalía revela daño económico millonario: Bonos soberanos se compraron con sobreprecio del 40%

Tras la aprehensión del expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas Ulo, y tres exdirectivos; el fiscal del caso, Miguel Cardozo, brindó detalles determinantes sobre la investigación que estremece al ente emisor. Según el informe oficial, el proceso se centra en un grave perjuicio financiero detectado mediante auditoría.

El "Modus Operandi": Compras por encima del valor de mercado

La investigación, que surge de una denuncia interpuesta por el propio BCB hace aproximadamente una semana, se sustenta en un informe de auditoría interna. El fiscal Cardozo explicó que se detectaron siete transferencias irregulares ejecutadas por el Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA).

"El Banco Central compraba estos bonos soberanos a un precio superior al que establecía el mercado. Mientras en el mercado global estaban a un 52% o 54%, el BCB los adquiría al 99.9%", detalló el fiscal.

Este diferencial de casi el 40% de sobreprecio es el eje central de la imputación por daño económico al Estado.

Cuatro aprehendidos y silencio constitucional

Hasta el momento, la lista de procesados incluye a seis personas, de las cuales cuatro ya se encuentran bajo custodia policial:

Edwin Rojas Ulo (Expresidente del BCB). Tres exdirectores integrantes del COMA.

Los cuatro implicados se presentaron a declarar este martes, pero se acogieron a su derecho constitucional de guardar silencio. Pese a esto, el Ministerio Público emitió las resoluciones de aprehensión fundamentadas en el Artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.

Ampliación de la investigación a la banca privada

El fiscal Cardozo fue enfático al señalar que el proceso no se limitará a los funcionarios públicos. Las transacciones involucraron a otras entidades financieras.

Citaciones en camino: Los representantes legales de estas instituciones serán convocados para explicar su rol en las transacciones cuestionadas.

Alertas migratorias: Se emitirán requerimientos para garantizar que los otros dos implicados que aún no han declarado permanezcan en territorio nacional.

La Fiscalía se encuentra elaborando la imputación formal y se espera que la audiencia de medidas cautelares se realice este miércoles 29 de abril.

"El Ministerio Público va a solicitar la detención preventiva por seis meses para los cuatro aprehendidos, con el fin de resguardar los actos investigativos", concluyó Cardozo.

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