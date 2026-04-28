¿Adiós al papel higiénico? El inodoro inteligente que revoluciona los baños

El uso del papel higiénico, tal como se conoce hoy, podría empezar a quedar atrás. En 2026, los inodoros inteligentes, conocidos como washlet, se consolidan como una de las tendencias tecnológicas más comentadas en el mundo del hogar, al ofrecer una alternativa basada en limpieza con agua y secado automático.

Estos dispositivos, originarios de Japón, integran en un solo equipo las funciones del inodoro tradicional y el bidet, incorporando tecnología que permite ajustar temperatura, presión y dirección del agua desde paneles digitales o controles remotos.

A diferencia del método convencional, el sistema utiliza un chorro de agua regulable para la limpieza, seguido en muchos modelos por un secado con aire caliente, lo que reduce o elimina por completo la necesidad de papel higiénico. Además, incluyen funciones como asientos calefaccionados, sensores de presencia, autolimpieza y esterilización con luz ultravioleta.

Foto: xataka

El cambio no solo responde a una cuestión de comodidad, sino también de salud e higiene. Los fabricantes destacan que el uso de agua permite una limpieza más profunda y reduce irritaciones en la piel, especialmente en personas sensibles, además de disminuir el contacto con bacterias.

En el mercado ya existen distintos modelos, desde versiones básicas con bidet integrado y secado, hasta equipos más avanzados con pantallas LED, apertura automática de tapa y sistemas antibacterianos. Su adopción crece especialmente en América Latina y Europa, donde comienzan a expandirse tecnologías que antes eran más comunes en Asia.

El impacto también alcanza el plano ambiental. La reducción en el consumo de papel higiénico implica menos uso de recursos naturales y menor generación de residuos. Aunque estos dispositivos utilizan agua y electricidad, están diseñados para optimizar su consumo.

Así, los inodoros inteligentes se posicionan como una de las innovaciones más llamativas del hogar moderno, planteando un cambio de hábito que podría transformar una de las rutinas más básicas de la vida diaria.

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