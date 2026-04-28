TEMAS DE HOY:
Alias Pepa personal de seguridad Accidentes

23ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Momentos de tensión: rescatan a niña con el pie atrapado en rieles en La Paz

El hecho ocurrió en la zona Latinoamericana, donde equipos de emergencia lograron liberar a la menor tras un intenso operativo. Fue trasladada de urgencia a un hospital.

Red Uno de Bolivia

28/04/2026 12:07

Rescatan a niña atrapada en rieles en La Paz. Foto AMUN.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Momentos de tensión se vivieron la mañana de este martes en La Paz, cuando una niña quedó con el pie atrapado en los rieles en la zona Latinoamericana, en el macrodistrito San Antonio.

El incidente ocurrió en inmediaciones de la calle Kiswarani, esquina 24 de Junio, a la altura de la Plaza La Bandera, lo que generó la rápida movilización de equipos de emergencia.

Personal del Grupo Especial de Reacción Inmediata, en coordinación con Bomberos, trabajó intensamente para liberar a la menor, logrando retirar su pie tras varios minutos de esfuerzo.

Una vez rescatada, la niña fue trasladada de inmediato en una ambulancia de la Red 165 al Hospital del Niño, donde recibe atención médica.

El hecho generó preocupación entre vecinos y transeúntes, quienes siguieron de cerca el operativo que, finalmente, concluyó con éxito.

Las autoridades no reportaron detalles sobre el estado de salud de la menor, mientras se recomienda extremar precauciones en zonas con infraestructura ferroviaria para evitar este tipo de incidentes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD