Momentos de tensión: rescatan a niña con el pie atrapado en rieles en La Paz

Momentos de tensión se vivieron la mañana de este martes en La Paz, cuando una niña quedó con el pie atrapado en los rieles en la zona Latinoamericana, en el macrodistrito San Antonio.

El incidente ocurrió en inmediaciones de la calle Kiswarani, esquina 24 de Junio, a la altura de la Plaza La Bandera, lo que generó la rápida movilización de equipos de emergencia.

Personal del Grupo Especial de Reacción Inmediata, en coordinación con Bomberos, trabajó intensamente para liberar a la menor, logrando retirar su pie tras varios minutos de esfuerzo.

Una vez rescatada, la niña fue trasladada de inmediato en una ambulancia de la Red 165 al Hospital del Niño, donde recibe atención médica.

El hecho generó preocupación entre vecinos y transeúntes, quienes siguieron de cerca el operativo que, finalmente, concluyó con éxito.

Las autoridades no reportaron detalles sobre el estado de salud de la menor, mientras se recomienda extremar precauciones en zonas con infraestructura ferroviaria para evitar este tipo de incidentes.

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