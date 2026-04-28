Con goteras y sin agua ni luz: denuncian abandono en el Centro de Salud del barrio El Recreo

Vecinos del barrio El Recreo denunciaron el abandono y las graves falencias del centro de salud de la zona, donde aseguran que no cuentan con servicios básicos como agua potable, energía eléctrica ni medicamentos para atender a los pacientes.

El reclamo surge en medio del paro de cinco días que cumple el sector salud a nivel departamental, situación que agrava aún más la atención en varios establecimientos médicos de Santa Cruz.

Durante una inspección al centro médico, los vecinos evidenciaron techos con goteras, baños clausurados por falta de mantenimiento y grifos en mal estado, lo que impide realizar tareas básicas de higiene y esterilización.

El presidente de la Junta Vecinal de El Recreo manifestó su preocupación y señaló que las autoridades no atienden las necesidades del establecimiento.

“Tenemos techos goteando, baños cerrados y no hay agua dentro de las instalaciones. Los médicos tienen que salir afuera para conseguir agua, eso no se puede permitir”, denunció.

Los más afectados son los pacientes, quienes además de esperar largas horas por atención, deben comprar sus propios medicamentos e incluso insumos básicos.

Una paciente diabética expresó su indignación al asegurar que no recibió medicinas y tuvo que adquirir todo en farmacias particulares.

“Aquí no hay nada. Si no tenemos plata, solo nos queda acostarnos en la cama y esperar”, lamentó.

Otra madre de familia denunció que, pese a que su hija estaba enferma desde hace tres días, recién fue atendida por emergencia y tuvo que comprar hasta la jeringa para una ampolla recetada.

Los vecinos exigen la presencia inmediata de las autoridades municipales y de salud para solucionar las deficiencias estructurales, abastecer medicamentos y garantizar una atención digna para la población del Plan 3000.

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