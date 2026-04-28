A poco más de un mes del inicio del Mundial 2026, la fiebre futbolera ya comienza a sentirse fuera de las canchas. La marca deportiva Adidas presentó una nueva colección de jerseys para mascotas inspirados en las selecciones nacionales que disputarán la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

La propuesta busca que los aficionados compartan la pasión futbolera con sus perros, ofreciendo prendas diseñadas con la estética oficial de cada selección, pero adaptadas para brindar comodidad a mascotas de distintos tamaños.

Foto: adidasfootball

Entre los primeros países confirmados para esta línea especial figuran México, Argentina, Colombia y Japón. Los modelos replican colores, escudos y detalles característicos de las camisetas oficiales que se verán durante el torneo.

En el caso del modelo de México, ya figura en la tienda oficial de Adidas con un precio de 799 pesos mexicanos, equivalente a aproximadamente 47 dólares estadounidenses al tipo de cambio actual.

Foto: adidasfootball

El lanzamiento global de la colección está previsto para el 1 de mayo de 2026, y se espera que en las próximas semanas se sumen más selecciones patrocinadas por la firma alemana.

Con esta iniciativa, la moda deportiva y el fenómeno pet-friendly se unen en la previa del evento más importante del fútbol mundial, donde incluso las mascotas podrán alentar con estilo.

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