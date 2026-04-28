¿Se pierde el inicio del Mundial con España? El Barça no quiere arriesgar a Lamine Yamal

El FC Barcelona encendió las alertas y ya tomó una postura firme sobre el futuro inmediato de Lamine Yamal. Tras su lesión muscular en el isquiotibial izquierdo, el club catalán dejó claro que no permitirá que el joven talento fuerce su recuperación de cara al Mundial 2026.

La dolencia, sufrida en un reciente partido de Liga, lo dejará fuera hasta el final de la temporada, pero existe optimismo en torno a su presencia con la selección española. Sin embargo, en el Barça la prioridad es otra: evitar cualquier recaída.

En las últimas horas, el club sostuvo reuniones médicas clave junto a especialistas vinculados a la Real Federación Española de Fútbol para coordinar el tratamiento y definir una hoja de ruta clara. El objetivo es que el futbolista llegue en plenitud física, sin apresurar tiempos que puedan comprometer su carrera.

Desde la institución azulgrana consideran que este tipo de lesiones requieren máxima precaución, especialmente en jugadores jóvenes. Por ello, no descartan que el atacante pueda perderse los primeros partidos del Mundial si no está al cien por ciento.

La postura también ya fue comunicada al entorno de Luis de la Fuente, seleccionador de España, con quien existe coordinación directa para el seguimiento del jugador.

Más allá del torneo internacional, el Barça piensa en el largo plazo. La intención es que Yamal inicie la próxima temporada en óptimas condiciones, considerando que será una pieza clave en el proyecto deportivo y en la ambición del club de volver a pelear por la Champions League.

La consigna es clara: no correr riesgos, aunque eso implique tomar decisiones difíciles en pleno Mundial.

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