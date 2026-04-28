Robo de armamento en la Armada: Aún no se recupera todo el material

El robo de armamento de un regimiento de la Armada Boliviana, ubicado en Chua, ha generado una gran preocupación y ha sido calificado como un hecho grave. El contralmirante Ernesto Adalid Alfaro Palma explicó que, después de una investigación preliminar, se identificó la participación de personal militar dentro de la unidad, específicamente los marineros que estaban de guardia.

“Este es un hecho inusual y grave, que nos ha obligado a declarar emergencia institucional en la Armada”, señaló Alfaro Palma. Según el informe preliminar, el marinero Aricagua es uno de los principales sospechosos, ya que habría tenido intenciones de vender el armamento a organizaciones vinculadas con minería ilegal en Sorata.

Investigaciones y la falta de coordinación

A pesar de las primeras investigaciones, el Contralmirante lamentó que aún no se haya podido recuperar todo el armamento.

“Extraoficialmente sabemos que faltan una escopeta y dos pistolas, pero aún estamos esperando el informe final de la policía y la fiscalía para confirmar el inventario completo”, indicó Alfaro Palma.

Además, el comandante general expresó su preocupación por el hecho de que el armamento sustraído estuviera destinado a personas ajenas a la institución, lo que podría haber tenido graves repercusiones para la seguridad nacional, especialmente en el contexto de la minería ilegal.

Preocupación por el uso del armamento

Uno de los puntos más alarmantes es el posible uso del armamento por parte de organizaciones criminales, especialmente aquellas relacionadas con la minería ilegal, donde se ha documentado el uso de armas de fuego para proteger operaciones ilegales. El contralmirante resaltó la importancia de evitar que el armamento robado cruzara las fronteras, por lo que se establecieron operativos de control en la zona fronteriza, con la colaboración de las autoridades peruanas.

“Este incidente ha generado una gran preocupación dentro de la Armada, ya que el uso del armamento podría estar vinculado a grupos de mineros ilegales y otras organizaciones criminales que operan en ríos importantes de Bolivia”, subrayó Alfaro Palma.

Medidas para reforzar la seguridad

El Contralmirante señaló que tras este incidente, la Armada ha reforzado sus protocolos de seguridad y ha puesto en marcha un plan de concientización para todo su personal.

“Estamos revisando todos los servicios de seguridad en nuestras unidades y exigiendo que se cumplan estrictamente los protocolos establecidos para evitar que situaciones como esta se repitan”, afirmó.

Este robo de armamento ha marcado un antes y un después en la gestión de seguridad dentro de la Armada Boliviana, y la emergencia institucional declarada es un paso hacia una mejor vigilancia y control interno. El ministerio de Defensa y la policía siguen trabajando en conjunto para esclarecer completamente los hechos y evitar que el armamento robado caiga en manos equivocadas.

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