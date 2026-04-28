Aprehenden a instructor de manejo por el presunto abuso de una menor de edad

En un operativo estratégico, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) logró la aprehensión de un instructor de autoescuela denunciado por el delito de violación contra una menor de 17 años en la capital cruceña. El Capitán Orlando Rivera, de la división sexuales de la Felcv, informó que "se recabó la información de que el denunciado se encontraría por la calle Campero" para proceder con su notificación y traslado inmediato.

Pruebas y riesgo procesal

Según Josué Flores, abogado de la víctima, la investigación se sustenta en evidencias que incluyen declaraciones del entorno familiar, una pericia psicológica y un certificado médico forense que presuntamente ratifica la gravedad del hecho. También señaló que existen testigos que confirman que el sujeto frecuentaba el hogar y el colegio de la joven, desmintiendo la versión del acusado quien "ha manifestado que no la conoce".

La estrategia de la defensa

Debido a que el sospechoso evitó comparecer ante la justicia durante cuatro semanas, la parte querellante solicitará medidas severas para garantizar que el proceso judicial no se vea interrumpido nuevamente. "La petición será la detención preventiva por 180 días, porque este ciudadano desde hace un mes se ha dado a la fuga de forma sistemática", enfatizó el jurista Flores.

El hecho se originó, según el abogado, cuando el agresor conoció a la víctima a través de su madre, un vínculo que terminó en el allanamiento de un inmueble por parte de la Policía y el Ministerio Público. Actualmente, el sindicado permanece bajo custodia policial a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde un juez competente definirá su futuro legal bajo el cargo de violación.

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