Víctimas reconocen sus motocicletas tras megaoperativo en Sipe Sipe; justicia otorga detención domiciliaria a los autores

Tras el exitoso operativo realizado por la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) en un domicilio de Sipe Sipe, donde se recuperaron 45 motocicletas, el proceso de devolución ha comenzado. Hasta la fecha, más de 10 personas han logrado identificar plenamente sus motorizados, aunque el camino legal para recuperarlos enfrenta obstáculos.

El desafío de la devolución y la falta de denuncias

El director departamental de DIPROVE, coronel Aldrin Cordero, informó que el proceso de identificación avanza, pero se ha detectado que muchas de las víctimas no sentaron la denuncia formal en el momento del robo, lo que retrasa la entrega legal de los vehículos.

Trámites demorados: "Existen motocicletas robadas que no tienen la denuncia correspondiente. Esto hace que el trámite de devolución demore porque tenemos que regularizar la documentación", explicó Cordero.

Modus operandi: Las víctimas relataron experiencias similares. Mientras uno de los dueños sufrió el robo dentro de su domicilio en Kara Kara a las 4:00 a.m., otro reportó que su herramienta de trabajo desapareció mientras cumplía su jornada laboral.

Indignación por decisión judicial

A pesar de la contundencia de las pruebas —45 motocicletas halladas en un solo lugar—, el resultado de la audiencia de medidas cautelares generó rechazo. La autoridad jurisdiccional determinó detención domiciliaria con derecho al trabajo y presentación cada 20 días para los tres implicados.

"Llama la atención; al parecer los elementos no han sido suficientes para la autoridad competente como para determinar una condición real de encierro", lamentó el jefe de DIPROVE.

Víctimas en alerta: "No es justo que estén libres"

Los propietarios, que llegaron hasta las dependencias de DIPROVE, expresaron su furia y temor ante la posibilidad de que los acusados vuelvan a delinquir. Los afectados sospechan que los aprehendidos no solo se dedicaban al robo de motos, sino también a desvalijar viviendas (roperos y otros enseres).

"Tienen que estar en la cárcel. Hago un llamado a todos los dueños para que se aproximen y presenten más pruebas. Si están libres, pueden volver a robarnos a nosotros o a otros más", manifestó una de las víctimas visiblemente molesta.

DIPROVE insta a la ciudadanía que haya sido víctima de robo de motocicletas a apersonarse por sus oficinas con la documentación que acredite propiedad para verificar si su motorizado se encuentra entre los recuperados en Sipe Sipe.

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