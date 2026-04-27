Hospital del Niño recibirá insumos, pero aún enfrenta déficit de medicamentos y fallas en equipos

Desde el Hospital del Niño, autoridades médicas reportaron una leve mejora en el abastecimiento de insumos y medicamentos, aunque advirtieron que la situación aún no está completamente resuelta.

El director del hospital, Alfredo Mendoza, informó que en los próximos días se recibirá un lote de más de 50 ítems, lo que permitirá paliar parcialmente la escasez.

“Afortunadamente esta semana vamos a recibir más de 50 insumos. Tenemos adjudicados varios medicamentos, lo que ayudará a mejorar la atención”, señaló.

No obstante, la autoridad reconoció que todavía existe un déficit cercano al 12% dentro de los aproximadamente 400 medicamentos que maneja el hospital. Según explicó, varios de estos fármacos son de baja rotación, pero también existen dificultades en la adquisición de algunos más especializados.

Mendoza también apuntó a problemas estructurales en los procesos de compra.

“Los precios referenciales establecidos por el Ministerio de Salud son muy bajos, lo que provoca que no se presenten proveedores. Estos procesos deberán ser relanzados”, explicó.

En cuanto a equipamiento, confirmó que el tomógrafo del hospital se encuentra fuera de funcionamiento tras sufrir una falla en el motor, debido a su antigüedad de más de 16 años.

Pese a estas dificultades, aseguró que otros equipos críticos, como las máquinas de anestesia, ya recibieron mantenimiento correctivo y preventivo, lo que permite retomar gradualmente la normalidad en los servicios.

Sobre el paro anunciado por el sector salud, el director indicó que el hospital aún no recibió una comunicación oficial.

“No tenemos información formal, pero el representante del Colegio Médico en el hospital nos informará oportunamente”, concluyó.

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