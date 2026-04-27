En La Paz: interculturales anuncian bloqueo indefinido de carreteras desde este lunes

La Federación Departamental de Comunidades Interculturales Originarias de La Paz ha confirmado que, a partir de la medianoche de este lunes, se iniciará un bloqueo total de vías en el norte del departamento. Esta medida de presión surge como respuesta a la situación que atraviesa el sector debido a la escasez y la calidad de los hidrocarburos distribuidos en la zona.

Impacto en el sector productivo

Hernán Aguirre, Secretario General de la organización, advirtió que el combustible actual está provocando averías costosas en los equipos esenciales para la actividad económica de la región. El dirigente detalló los alcances de esta problemática técnica:

Maquinaria afectada: Motodesmalezadoras, motobombas y autofumigadoras presentan fallas críticas.

Motodesmalezadoras, motobombas y autofumigadoras presentan fallas críticas. Sector agrícola: La labor de campo se encuentra paralizada ante la imposibilidad de operar con insumos seguros.

La labor de campo se encuentra paralizada ante la imposibilidad de operar con insumos seguros. Diálogo agotado: El sector asegura que no hubo respuestas efectivas por parte del Gobierno Central.

"Prácticamente nosotros hemos agotado el tema de buscar el diálogo correspondiente con el Gobierno Central", manifestó, enfatizando que la paciencia de las bases se ha terminado. Según Aguirre, los productores están dispuestos a sostener la medida de fuerza el tiempo que sea necesario para obtener soluciones estructurales.

Escenario de incertidumbre

La paralización de las rutas principales del norte paceño genera una alerta inmediata sobre el transporte de carga y el abastecimiento de productos hacia la ciudad. Los representantes del sector sostienen que prefieren "soportar un mes de bloqueo" antes que continuar trabajando con combustibles que destruyen sus herramientas de trabajo.

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