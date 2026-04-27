Reducen las filas por diésel, pero en algunos surtidores de La Paz se acaba la gasolina

La zona norte de La Paz registra una disminución drástica en la afluencia de vehículos tras una mañana marcada por la incertidumbre y las esperas prolongadas. Aunque hasta el mediodía la distribución de diésel era inexistente, la habilitación de dos carriles exclusivos para este carburante en una estación de servicio, permitió en horas de la noche, que la congestión se redujera a solo un par de unidades en espera.

Pese al alivio observado en el sector del transporte pesado, la situación para los vehículos livianos ha tomado un giro durante las últimas horas. Las administraciones de algunos surtidores confirmaron el agotamiento total de las reservas de gasolina, dejando las estaciones operativas únicamente para el despacho de diésel.

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