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Sector salud entra en paro de 120 horas por falta de sueldos e insumos

Los trabajadores del sector salud denuncian que el municipio les adeuda más de tres meses de salario, situación que califican de "insostenible".

Red Uno de Bolivia

26/04/2026 15:53

La medida inicia este lunes 27 de abril. Foto Red Uno

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La vocera de Fesirmes, Ruth Aguilera, informó que el sector salud acatará un paro de 120 horas a partir de este lunes, en protesta por el incumplimiento del municipio en el pago de sueldos y la falta de insumos médicos en los centros de salud.

La representante calificó la situación como una de las más críticas para el sistema sanitario, al advertir que los trabajadores no cuentan con condiciones mínimas para desempeñar sus funciones.

“Estamos acatando este paro debido a los problemas crónicos que tenemos. No puede ser que los trabajadores estemos sin sueldo; no nos pagan hace más de tres meses”, manifestó.

Aguilera también denunció la carencia de insumos básicos, como papel para emitir recetas médicas, además de la falta de jeringas y medicamentos, lo que afecta directamente la atención a los pacientes.

“Si se receta un inyectable, no tenemos jeringas para aplicarlo ni el medicamento para el paciente. Con o sin paro, no tenemos qué brindarles”, sostuvo.

Según la vocera, esta situación responde a una “negligencia administrativa” por parte del municipio.

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