Festival de Música Barroca y Renacentista entra en su recta final en Santa Cruz

El XV Festival Internacional de Música Barroca y Renacentista de las Misiones de Chiquitos continúa cautivando al público con presentaciones en distintos escenarios del departamento.

La iglesia San Juan Bautista, en el municipio de Porongo, fue uno de los escenarios donde se presentó el coro y la orquesta Misional de Santiago de Chiquitos, ofreciendo un repertorio que forma parte de este importante encuentro cultural.

El festival, organizado por la APAC, entra en su recta final y culminará este domingo con dos presentaciones destacadas: una misa solemne en la Catedral Metropolitana y un concierto de cierre en la iglesia de San Roque, a partir de las 21:00 horas.

Las actividades reúnen a agrupaciones musicales de gran trayectoria dentro del ámbito de la música barroca misional, consolidando a este festival como uno de los eventos culturales más importantes del país.

La invitación está abierta al público para disfrutar de la última jornada de este encuentro musical que rescata y pone en valor el patrimonio sonoro de las antiguas misiones de Chiquitos.

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