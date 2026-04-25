Gerentes de YPFB ya declararon ante la Fiscalía tras operativos en Santa Cruz y La Paz

El Ministerio Público y la Policía Boliviana ejecutaron este viernes una serie de allanamientos en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. La intervención forma parte de una investigación abierta por presuntos hechos de corrupción vinculados a la adquisición de crudo con sobreprecio a la empresa Trafigura.

Avances de la investigación

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que la causa central se radica en la Fiscalía Departamental de La Paz, aunque los operativos se extendieron a Santa Cruz para secuestrar documentación relevante. Durante la jornada, se tomaron declaraciones testimoniales a gerentes de diversas unidades de la estatal petrolera.

"Se han realizado diferentes diligencias y se ha tomado la declaración de dos personas que servirán de mucho para la investigación. Estamos en una etapa donde sería irresponsable determinar un monto exacto sin realizar previamente un peritaje con el IDIF o peritos particulares para precisar el daño económico causado", señaló Mariaca en conferencia de prensa.

Citaciones y transparencia

La autoridad judicial enfatizó que la comisión de fiscales tiene la facultad de citar a cualquier persona que pueda aportar al esclarecimiento del caso, ya sea en calidad de testigo o investigado. Al ser consultado sobre la posible comparecencia de exautoridades o directivos, Mariaca fue enfático en que nadie está exento de ser convocado.

"Es obligación de la comisión citar a todos los que puedan tener conocimiento de este hecho que la ciudadanía quiere que se esclarezca. El fiscal tiene la facultad de citar a todos los que considere necesarios", afirmó.

Trabajo bajo reserva

Mariaca destacó que el equipo de investigadores ha trabajado de manera silenciosa para asegurar la obtención de documentación física y copias legalizadas tanto en la sede de Gobierno como en Santa Cruz. Se espera que la próxima semana, la comisión de fiscales de La Paz brinde un informe más detallado sobre los hallazgos y el curso que tomarán las próximas citaciones dentro de este proceso por supuesta corrupción en licitaciones de YPFB.

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