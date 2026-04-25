¿Este domingo, qué profesionales celebran su día? Esto dice el Ministerio de Trabajo

En la antesala del fin de semana, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) recordó a la población la importancia de una fecha clave en el calendario laboral: el Día Nacional de la Secretaria y el Secretario, que se conmemora este domingo 26 de abril.

Mediante un comunicado institucional, la cartera de Estado extendió un reconocimiento público a quienes desempeñan esta función, destacando su rol estratégico en el funcionamiento de las instituciones y empresas de todo el país.

Un pilar en el servicio a la población

El Ministerio de Trabajo resaltó que esta fecha no es solo una efeméride más, sino una oportunidad para valorar el esfuerzo de quienes actúan como el primer punto de contacto y organización en el entorno laboral.

"El Ministerio de Trabajo rinde merecido homenaje al compromiso y valiosa labor que realizan estos profesionales al servicio de la población. ¡Gracias por su dedicación!", dicta el mensaje oficial compartido por el ente matriz.

Reconocimiento a la dedicación

El homenaje busca visibilizar la evolución de esta profesión, que hoy requiere de competencias tecnológicas, organizativas y de relaciones públicas esenciales para la eficiencia administrativa.

Aunque la celebración cae en un día no laborable este año, se espera que en las diferentes instituciones se realicen actos de reconocimiento durante la jornada previa o posterior, celebrando el impacto positivo que secretarias y secretarios tienen en el desarrollo productivo de Bolivia.

Comunicado del Ministerio de Trabajo.

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