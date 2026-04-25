Bomberos voluntarios en emergencia por cuentas congeladas y deuda impositiva

Los bomberos voluntarios se han declarado en emergencia debido al congelamiento de sus fondos operativos, situación que afecta directamente su capacidad de respuesta ante emergencias en la ciudad de Santa Cruz.

El capitán y presidente de la fundación explicó que la medida fue asumida a raíz de una deuda impositiva correspondiente a uno de sus vehículos de rescate, el denominado “Delta Uno”, que actualmente continúa operativo y al servicio de la ciudadanía.

“Nos han congelado unos fondos que son importantes para la parte operativa, para la compra de combustible y el mantenimiento de las unidades. Son recursos que utilizamos para mantener el servicio gratuito a la sociedad”, señaló el representante de los bomberos.

De acuerdo con el informe, el motorizado involucrado registra una deuda de aproximadamente 10 años en impuestos, situación que se originó por la limitada capacidad económica de la institución, que depende de donaciones y recursos propios para sostener sus operaciones.

“Todos los ingresos que tenemos son destinados al mantenimiento del cuartel, los vehículos y el servicio a la ciudadanía. Por eso no hemos podido cubrir esa deuda”, añadió.

Ante esta situación, los bomberos voluntarios solicitaron a las autoridades municipales una reunión urgente para buscar una solución, que incluya el descongelamiento de los fondos y la posibilidad de una condonación de la deuda impositiva, con el objetivo de restablecer plenamente sus operaciones.

“Necesitamos que nos ayuden a descongelar los fondos para poder seguir atendiendo emergencias y garantizar el servicio a la población”, concluyeron.

La institución continúa a la espera de una respuesta oficial por parte del municipio, mientras advierte que la situación compromete su capacidad de respuesta ante incendios, accidentes y otras emergencias.

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