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La gran batalla

¡Noche decisiva! Tres voces se enfrentan y se define la zona de eliminación

La tensión llega al máximo en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Solo tres participantes subirán al escenario en una jornada clave que podría cambiarlo todo.

Silvia Sanchez

24/04/2026 20:39

¡Noche decisiva! Tres voces se juegan todo para evitar la eliminación
Santa Cruz, Bolivia

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La semana de competencia llega a su punto más intenso en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Esta noche, tres voces se enfrentarán en el escenario más importante de la televisión boliviana con un objetivo claro: evitar la zona de eliminación.

Los participantes que lo darán todo son:

  • Sarahni Paniagua
  • Talison Moraes
  • Mikaela Malky

Una semana de grandes interpretaciones

Durante estos días, la temática giró en torno a reinterpretar canciones de grandes artistas, lo que llevó a los equipos a presentar versiones renovadas y arriesgadas de temas reconocidos.

Ahora, todo se define en esta última gala.

El factor sorpresa: puntaje secreto

Uno de los momentos más esperados será la revelación del puntaje secreto de la jueza Alenir Echeverría, quien destacó por su exigencia a lo largo de la semana.

Su evaluación podría cambiar completamente la tabla de posiciones: desde salvar a un participante hasta empujarlo directo al riesgo.

Resultados inesperados

La semana dejó sorpresas: algunos favoritos recibieron puntuaciones más bajas de lo esperado, lo que abrió la competencia y dejó todo en suspenso.

La gran pregunta es: ¿lograrán mantenerse o tendrán que luchar por su permanencia?

Una noche imperdible

Todo está listo para una gala cargada de emoción, nervios y talento.

Hora: 20:45
Por: Red Uno
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