¡Noche decisiva! Tres voces se enfrentan y se define la zona de eliminación

La tensión llega al máximo en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Solo tres participantes subirán al escenario en una jornada clave que podría cambiarlo todo.
24/04/2026 20:39
Escuchar esta nota
La semana de competencia llega a su punto más intenso en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Esta noche, tres voces se enfrentarán en el escenario más importante de la televisión boliviana con un objetivo claro: evitar la zona de eliminación.
Los participantes que lo darán todo son:
Una semana de grandes interpretaciones
Durante estos días, la temática giró en torno a reinterpretar canciones de grandes artistas, lo que llevó a los equipos a presentar versiones renovadas y arriesgadas de temas reconocidos.
Ahora, todo se define en esta última gala.
El factor sorpresa: puntaje secreto
Uno de los momentos más esperados será la revelación del puntaje secreto de la jueza Alenir Echeverría, quien destacó por su exigencia a lo largo de la semana.
Su evaluación podría cambiar completamente la tabla de posiciones: desde salvar a un participante hasta empujarlo directo al riesgo.
Resultados inesperados
La semana dejó sorpresas: algunos favoritos recibieron puntuaciones más bajas de lo esperado, lo que abrió la competencia y dejó todo en suspenso.
La gran pregunta es: ¿lograrán mantenerse o tendrán que luchar por su permanencia?
Una noche imperdible
Todo está listo para una gala cargada de emoción, nervios y talento.
Hora: 20:45
Por: Red Uno
También en redes sociales oficiales
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00