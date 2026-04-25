¡Noche decisiva! Tres voces se enfrentan y se define la zona de eliminación

La semana de competencia llega a su punto más intenso en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Esta noche, tres voces se enfrentarán en el escenario más importante de la televisión boliviana con un objetivo claro: evitar la zona de eliminación.

Los participantes que lo darán todo son:

Sarahni Paniagua

Talison Moraes

Mikaela Malky

Una semana de grandes interpretaciones

Durante estos días, la temática giró en torno a reinterpretar canciones de grandes artistas, lo que llevó a los equipos a presentar versiones renovadas y arriesgadas de temas reconocidos.

Ahora, todo se define en esta última gala.

El factor sorpresa: puntaje secreto

Uno de los momentos más esperados será la revelación del puntaje secreto de la jueza Alenir Echeverría, quien destacó por su exigencia a lo largo de la semana.

Su evaluación podría cambiar completamente la tabla de posiciones: desde salvar a un participante hasta empujarlo directo al riesgo.

Resultados inesperados

La semana dejó sorpresas: algunos favoritos recibieron puntuaciones más bajas de lo esperado, lo que abrió la competencia y dejó todo en suspenso.

La gran pregunta es: ¿lograrán mantenerse o tendrán que luchar por su permanencia?

Una noche imperdible

Todo está listo para una gala cargada de emoción, nervios y talento.

Hora: 20:45

Por: Red Uno

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