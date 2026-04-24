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La gran batalla

Noelia Barrientos emociona, pero no convence: dura devolución del jurado

La participante conmovió con una interpretación cargada de sentimiento, pero las observaciones técnicas marcaron su evaluación y la dejaron en una posición comprometida.

Silvia Sanchez

23/04/2026 22:31

Noelia conmueve con su voz, pero recibe duras observaciones
Santa Cruz, Bolivia

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En una noche cargada de emociones y talento, Noelia Barrientos fue la primera en pisar el escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces. Integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva, la artista apostó por una interpretación intensa del tema “Yo te esperaba” de Alejandra Guzmán.

La presentación logró conectar con el público, especialmente con las madres presentes en el set, generando un ambiente emotivo. Sin embargo, ese impacto no fue suficiente para convencer al jurado.

Devoluciones divididas

Para Alenir Echeverría, la interpretación tuvo fallas importantes:

“Para mí fue tremendamente gritada la canción. No se sintió emocional y ya no son permitidas las desafinaciones. Tienes una voz excepcional, pero hoy no fue una buena presentación”, señaló.

Por su parte, Tito Larenti reconoció altibajos, aunque destacó la intención artística:

“Hubo inconsistencias, por momentos tu voz caía. Trajiste algo distinto y apuesto por vos. Me gustó escucharte, más allá de los errores”, indicó.

En la misma línea, Marco Veizaga apuntó al manejo emocional sobre el escenario:

“El empuje excesivo en la voz jugó en contra. Has encontrado un camino, pero faltaron detalles y control”, explicó.

Finalmente, Diego Ríos fue más crítico:

“No fue de tus mejores presentaciones. No se aprovechó el tipo de voz que tienes y eso afectó el resultado”, afirmó.

Puntaje y tensión

El puntaje promedio fue de 4.3, una calificación intermedia que podría colocar a la participante en la zona de riesgo.

Pese a ello, Noelia se despidió agradeciendo al jurado por sus devoluciones y con la esperanza de continuar en competencia.

La noche apenas comienza, pero la presión ya se siente en el escenario.

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