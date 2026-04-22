Jonatan Peñaranda sorprendió, pero esta vez por su baja puntuación

El segundo participante en subir al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces fue Jonatan Peñaranda, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda.

La presentación del paceño era una de las más esperadas de la noche, debido a que en las últimas semanas había logrado mantenerse entre los mejores puntuados de la competencia.

Jonatan interpretó Pedro Navaja, de Rubén Blades, en una versión salsa jazz.

Sin embargo, la interpretación no logró impactar como sus anteriores presentaciones y recibió varias observaciones por parte del jurado.

Tito Larenti consideró que la canción era compleja y que hubo improvisaciones que terminaron afectando la afinación.

“Creo que en lo complejo se complicaron, pero tal vez improvisaste y se notó mucho. Me costó mucho entender que hayas desafinado”, expresó.

Tras escuchar la devolución, Jonatan reconoció que llegó al escenario con varios factores en contra, principalmente nervios.

Por su parte, Marco Veizaga señaló que esperaba una versión espectacular, como las que el participante venía presentando, pero consideró que los nervios terminaron jugándole en contra.

“Te ganaron por primera vez los nervios, los agudos se te fueron a la luna. No ha sido tu mejor presentación”, afirmó.

Diego Ríos también lamentó el resultado y aseguró que esperaba mucho más.

“Estoy triste y confundido, Jonatan. Yo apuesto todo a vos y no me gusta esto. Fue tu peor noche”, comentó.

Finalmente, Alenir Echeverría aseguró que no logró conectar con la interpretación y que la esencia de la canción se perdió.

“La canción es tan bella, no entendí nada. Se perdió completamente y me perdí también”, indicó.

Al final de la presentación, Jonatan obtuvo una puntuación promedio de 3,7, una de las más bajas desde que comenzó la competencia.

Pese al resultado, tanto Jonatan como Lilibeth Temo aseguraron que continuarán trabajando para mejorar y seguir adelante.

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