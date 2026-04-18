Se definió la zona de riesgo: estas son las participantes que van a eliminación

Tras finalizar la ronda de presentaciones de este viernes, finalmente se dio a conocer la puntuación secreta de Marco Veizaga, una nota que podía beneficiar a algunos participantes y perjudicar a otros.

Sin embargo, una vez revelados los puntajes totales, se definió la tabla de posiciones, en la que dos concursantes quedaron en zona de riesgo y fueron enviados directamente a la gala de eliminación.

Sarahni Paniagua, con 4,3, y Nickole Vargas, con 3,5, obtuvieron los puntajes más bajos de la semana, por lo que deberán luchar por su permanencia en la competencia.

Mientras tanto, en la cima de la tabla se mantienen Jonatan, con 8,2, y Esteban, con 7,0, quienes lograron superar la barrera de los siete puntos y consolidarse como los mejores de la semana.

Este lunes, Sarahni y Nickole protagonizarán un espectacular duelo en el que solo una podrá continuar en competencia.

Además, Nickole vuelve por tercera semana consecutiva a la gala de eliminación, una situación que aumenta la presión y pone en duda su continuidad en el programa.

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