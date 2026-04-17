En medio del paro, CNS asegura que sí hay medicamentos

La administración de la Caja Nacional de Salud (CNS) en Cochabamba rechazó las denuncias de desabastecimiento de medicamentos y abrió las puertas de sus almacenes para evidenciar la existencia de fármacos e insumos destinados a la atención de los asegurados.

El director del Hospital Obrero N.º 2, Eligio Arciénega, junto a la administración regional, realizó un recorrido por los depósitos y aseguró que se cuenta con los medicamentos necesarios.

“Las imágenes valen más que las palabras (…) era necesario que se conozcan los depósitos de la CNS y verificar la cantidad de medicamentos que existen”, afirmó Arciénega.

Explicó que algunas deficiencias responden a procesos administrativos heredados. “La deficiencia de medicamentos no pertenece a nuestra gestión, el proceso de compra en la CNS es largo y debe estar inscrito en el POA”, indicó.

Además, el director del hospital atribuyó los problemas actuales a gestiones anteriores que no previeron la demanda.

La autoridad también cuestionó el paro del sector salud, al que calificó como injustificado, y aseguró que no cuenta con el respaldo total del personal. “El paro no llega ni al 50% del personal”, sostuvo.

Convocatoria al diálogo

Por su parte, la administradora regional de la CNS de Cochabamba, Britta Ninoscka Villarroel, convocó nuevamente al diálogo con los trabajadores movilizados.

“Debemos dejar los temas personales por los institucionales, negar la atención médica con un paro es un delito a la salud”, señaló, indicando que en anteriores ocasiones los representantes del sector abandonaron las mesas de negociación.

El pronunciamiento institucional se da tras el paro de 48 horas acatado por médicos y personal de salud, convocado por el Sindicato Médico y Ramas Afines (SIMRA), que afectó las consultas externas programadas. Los movilizados denuncian falta de medicamentos, insumos, recursos humanos y exigen la institucionalización de cargos, además de advertir sobre equipos médicos inoperativos.

La CNS reiteró su disposición al diálogo y aseguró que continuará trabajando para garantizar la atención a la población asegurada.



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