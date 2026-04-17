Inundaciones obligan a suspender clases en seis unidades educativas de Beni

Las fuertes lluvias que afectan al departamento de Beni ya comenzaron a impactar en las actividades escolares.

La Dirección Departamental de Educación confirmó la suspensión de clases en seis unidades educativas debido a las inundaciones provocadas por la crecida de los ríos Isiboro y Mamoré.

El director departamental de Educación, Rudy Callejas, explicó que este tipo de situaciones se repite cada año, especialmente en comunidades cercanas a los ríos.

En esta gestión, dos distritos educativos resultaron afectados. Las unidades educativas perjudicadas se encuentran en San Andrés, en el municipio de Loreto, y en zonas de Trinidad ubicadas a orillas del río Mamoré.

“Cada unidad educativa elabora su plan de contingencia, esto ya previendo porque no es el primer año que ocurre”, señaló Callejas.

La autoridad explicó que, ante una situación de emergencia, las unidades educativas deben informar primero al director del establecimiento, luego al distrito y finalmente a la Dirección Departamental de Educación.

Además, se debe llenar un formulario de evaluación de daños y necesidades para determinar las acciones a seguir y garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de las zonas afectadas mientras persisten las lluvias y el riesgo de nuevas inundaciones.

CON INFORMACIÓN DE ABI.

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