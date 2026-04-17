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Gremiales levantan vigilia en la Quinta Municipal a la espera del fallo por el Mutualista

La medida fue suspendida tras un informe del Tribunal Supremo de Justicia, que definirá el futuro del predio en las próximas horas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/04/2026 9:10

Gremiales levantan vigilia en la Quinta Municipal a la espera del fallo del TSJ
Santa Cruz, Bolivia

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Los comerciantes del mercado Mutualista levantaron la vigilia que mantenían durante varios días en puertas de la Quinta Municipal, en medio del conflicto por el predio que continúa en análisis judicial.

La medida fue suspendida luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera un informe sobre el caso y anunciara que en esta jornada dará a conocer si el fallo será a favor de la familia Crapuzzi, tras haberse realizado observaciones al proceso.

Durante los días de protesta, el lugar permaneció con fuerte resguardo policial y presencia de guardias municipales, debido a la tensión generada entre los sectores involucrados. Sin embargo, este viernes la zona amaneció despejada, permitiendo la normal atención a la ciudadanía en trámites y servicios municipales.

Los gremiales indicaron que permanecerán atentos a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y no descartan retomar medidas dependiendo del resultado del fallo, que será clave para definir el futuro del predio del mercado Mutualista.

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