Brigada cruceña anuncia acciones en defensa del Mutualista

El presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Luis Fernando Pareja, anunció que se impulsarán acciones legislativas en defensa de los predios del mercado Mutualista, las cuales serán presentadas en los próximos días.

La autoridad señaló que el caso del Mutualista no es aislado, ya que existen otros predios en situación similar. En ese contexto, recordó lo ocurrido con la Villa Olímpica, donde, según indicó, mediante “artimañas legales” se intentó apropiarse de terrenos considerados patrimonio de los cruceños.

“Vamos a seguir fiscalizando y, si corresponde, plantear modificaciones a algunas leyes para endurecer las penas y establecer responsabilidades para altas autoridades. En el caso de los autoprorrogados, las sentencias que han firmado eran contradictorias a la ley”, afirmó Pareja.

Asimismo, indicó que los parlamentarios asumirán un rol de veedores y fiscalizadores, acompañando las acciones que impulsen las instancias encargadas de llevar adelante el proceso y las investigaciones en torno al caso.

El pronunciamiento surge luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentara un informe elaborado por una Comisión Especial, en el que se identificaron irregularidades en el proceso que derivó en una sentencia constitucional sobre los predios del mercado Mutualista.

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