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Conflicto por el Mutualista sigue sin fecha: Postergan audiencia de acción popular

El accionante Rolando Schrupp explicó que el recurso busca revertir una sentencia del Tribunal Constitucional que habría otorgado el predio del Mutualista a la familia Crapuzzi. El caso fue postergado sin nueva fecha de audiencia.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/04/2026 21:21

Rolando Schrupp, accionante del caso Mutualista.
Santa Cruz, Bolivia

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El conflicto por el predio del Mutualista sigue generando controversia legal. Esta vez, el accionante Rolando Schrupp informó que se presentó una acción popular contra una sentencia constitucional que, según sostiene, habría definido el derecho propietario del terreno a favor de la familia Crapuzzi.

Schrupp explicó que el recurso fue presentado el año pasado y admitido en febrero de este año. Sin embargo, el proceso ha sufrido varias postergaciones.

“Se nos dio audiencia para febrero, luego se postergó para marzo y ahora se volvió a postergar sin fecha debido al proceso de investigación de la comisión”, señaló.

El accionante cuestionó que el caso haya sido tratado en la vía constitucional, asegurando que debió resolverse en la jurisdicción ordinaria.

“Todo lo que estamos discutiendo debería hacerse en un tribunal ordinario, donde se presentan pruebas y descargos. Pero esto fue llevado a la jurisdicción constitucional, que excedió sus competencias al determinar derecho propietario”, afirmó.

Schrupp también sostuvo que la intervención del Tribunal Constitucional habría dejado sin defensa adecuada a los involucrados y cuestionó el procedimiento aplicado en la resolución del caso.

La acción popular busca que el caso sea revisado nuevamente, aunque aún no se ha definido una nueva fecha de audiencia.

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