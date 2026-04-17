“Lo apoyamos desde el día uno”: La familia de Nabil Nacif vive el sueño del goleador

Con apenas 16 años, Nabil Nacif se ha convertido en la gran figura de la Selección de fútbol sub-17 de Bolivia. Nacido en Santa Cruz de la Sierra, el joven delantero destaca por su potencia, velocidad y un instinto goleador que hoy lo coloca en el centro de la atención del fútbol sudamericano.

Su presente respalda la expectativa: es el goleador del Sudamericano Sub-17 con cuatro tantos, fundamentales para mantener viva la ilusión de clasificar al Mundial de la categoría.

Desde su entorno, el respaldo es total. Su hermano, Antonio Nacif, asegura que la familia vive con entusiasmo cada paso del jugador. “Estamos felices y apoyándolo desde el día uno. Felices del crecimiento y avance de la selección y ojalá se nos dé clasificar”, afirmó.

También destacó la fortaleza mental del joven atacante de cara a los próximos desafíos: “Tiene mucha fe en el siguiente partido, está con fuerza de ganarle a Venezuela, de levantar la cabeza con todo el equipo y seguir adelante”.

Formado en la academia de Juan Manuel Peña y actualmente jugador de Oriente Petrolero, Nacif no solo brilla por sus goles, sino también por su madurez dentro y fuera de la cancha. Incluso mantiene cercanía con referentes del fútbol nacional como Marcelo Martins, quien —según el propio jugador— le aconseja aprovechar al máximo esta etapa en su carrera.

“Me dice que es una gran oportunidad por tener a alguien tan importante con quien empezar mi carrera. Me ha hablado bien de muchos referentes en el plantel”, comentó Nacif.

El delantero es el menor de seis hermanos —cuatro hombres y dos mujeres— y, como todo joven futbolista, sueña en grande.

“Siempre que le pregunto, sueña con la selección y con irse a Europa, pero se lo toma paso a paso. Está agradecido de formar parte de Oriente y de la Sub-17”, añadió.

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