Cecilia Bellido es reconocida por su aporte al periodismo económico

En el marco de la celebración por los 65 años de PIL, la empresa realizó una noche de reconocimiento para destacar la labor de profesionales de la comunicación que contribuyen con información de calidad a la ciudadanía.

Durante la velada, la presentadora Cecilia Bellido fue distinguida con el “Reconocimiento PIL al Periodismo de Economía” por su aporte en la cobertura informativa del ámbito económico.

“Agradecer por este reconocimiento a PIL en el ámbito del periodismo. Uno no trabaja por los reconocimientos, pero sí es bonito, uno se siente muy bien porque es parte de las cosas lindas que ocurren en el día a día”, expresó Bellido tras recibir la distinción.

La periodista destacó además la importancia de abordar temas económicos desde una perspectiva cercana a la ciudadanía.

“La economía del ciudadano, la economía del día a día, no es una especialización; yo creo que es involucrarse con el crecimiento de las empresas e industrias, y cómo no hacerlo con una región como Santa Cruz”, manifestó.

Por su parte, el gerente general de PIL calificó la velada como un éxito y resaltó la trayectoria de los profesionales homenajeados, además de agradecer el compromiso del sector periodístico con la información.

“Son periodistas muy reconocidos en su ámbito y estamos contentos de poder haberlos reunido en una velada que tenía como fin principal el reconocimiento a esa labor tan importante que realizan y que contribuye al país”, afirmó.

El evento reunió a destacadas figuras del periodismo nacional en una jornada de homenaje que buscó reconocer el trabajo informativo y su aporte al desarrollo del país.

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