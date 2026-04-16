Iván Arias responde a Dockweiler y descarta "mala fe" en la transición: "Son demonios que se forma el señor"

Tras las acusaciones de César Dockweiler sobre la existencia de hojas en blanco en las 274 carpetas de transición, el alcalde Iván Arias rompió el silencio. En una entrevista marcada por un tono de defensa institucional, Arias atribuyó las críticas a una actitud defensiva de su sucesor y a errores técnicos menores inevitables en un volumen masivo de documentación.

"No hay maldad, es un error"

Arias restó importancia a las denuncias sobre las carpetas defectuosas, señalando que en una entrega de casi un millón de páginas es estadísticamente posible encontrar fallas.

"Por supuesto, pues que casi en 1 000 000 hojas debe haber alguna mala fotocopia. Pero no hay pues la maldad... de 270 carpetas, ha debido haber una 10, 20 hojas, pero está dando la idea de que todas las hojas eran así", explicó el burgomaestre.

Para garantizar la transparencia, el alcalde informó que se habilitó un código QR donde toda la información está disponible de forma digital, incluyendo los códigos CUSE para fiscalización externa. "¿Qué voy a esconder? Si todo es público... esta alcaldía es una de las gestiones más abiertas a la información", enfatizó.

Críticas a la actitud del alcalde electo

Arias lamentó que Dockweiler rechace reuniones de coordinación directa y que prefiera la confrontación mediática. Comparó el estilo del alcalde electo con figuras del pasado y rechazó las amenazas de procesos judiciales.

"Él dice que no es masista, pero Evo es viejo tuerto a su lado... No tengo nada que esconder, que haga una o 50 mil auditorias... he entrado por la puerta, salgo por la puerta".

Asimismo, aclaró que el movimiento de carpetas en edificios municipales, que Dockweiler denunció como sospechoso, responde a la burocracia estatal: "Hay que firmar hasta de la silla que ha sido contabilizada... se traslada material. No se está ocultando".

"Bombitas de tiempo" y temas sensibles

El alcalde saliente advirtió que existen temas urgentes que requieren una transición fluida para no perjudicar a la ciudad, como el contrato de recojo de basura y la aprobación de un reformulado presupuestario.

"Tengo que informarle al señor Dockweiler para que no diga que le he dejado una bombita de tiempo... parece que va a decir que yo soy como iraní, que he minado. No, hay problemas que son sensibles y que él tiene que verlos".

Juegos Bolivarianos 2029: Un reto conjunto

A pesar de la tensión, Arias destacó la designación de La Paz como sede de los Juegos Bolivarianos 2029 como un logro de su gestión que debe ser continuado sin mezquindad política.

Inversión: Se prevé una acción conjunta entre los tres niveles del Estado.

Infraestructura: Se planea adecuar escenarios como el Coliseo Julio Borelli y el Estadio Hernando Siles, además de usar infraestructura de clubes privados y colegios.

Capacidad: La ciudad debe aumentar en 2,000 camas su capacidad hotelera.

"Olvídense del tema político, que La Paz brille el 2029... No va a haber mezquindad de mi parte", concluyó Arias, asegurando que su bancada en el Concejo priorizará estos proyectos por el bien de la urbe paceña.

Según Arias, se han realizado 142 reuniones entre los equipos técnicos de la gestión saliente y la entrante para facilitar el traspaso de mando.

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