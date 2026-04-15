En el marco de los actos por el aniversario de Tarija, el presidente Rodrigo Paz realizó este miércoles un sobrevuelo sobre la capital tarijeña a bordo de una aeronave K-8 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

La actividad se desarrolló a las 11:00 desde el hangar presidencial del Grupo Aéreo Presidencial (GAP H1), como parte de la agenda oficial conmemorativa de la Batalla de La Tablada de Tolomosa, ocurrida en 1817.

Previo al vuelo, el mandatario vistió un traje de piloto y portó casco de aviación, participando en un acto protocolar junto a autoridades militares en la pista aérea. En el lugar, recibió el saludo de altos mandos de la FAB, en una escena que reflejó el carácter oficial y simbólico de la actividad.

Desde la institución aérea se informó que el jefe de Estado, en su condición de Capitán General de las Fuerzas Armadas, realizó su primer vuelo en una aeronave de transición a caza K-8.

Durante su intervención, Paz resaltó la importancia de mantener el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la población. “Si no están vinculadas a su pueblo, son fuerzas ajenas”, afirmó, al tiempo de señalar que este tipo de actividades refuerzan la integración con la ciudadanía.

Durante el sobrevuelo se ejecutaron maniobras como vuelos rasantes y formaciones tácticas, con el objetivo de que el mandatario conozca de manera directa las operaciones aéreas.

La FAB destacó que estas aeronaves a reacción son más rápidas que las utilizadas en etapas previas de entrenamiento y que la institución cuenta con cuatro unidades de este tipo.

El jefe de Estado destacó la experiencia de sobrevolar el territorio, señalando que permite comprender mejor la realidad del país y proyectar su desarrollo. “Un buen piloto siempre mira hacia adelante, anticipa el camino y orienta el rumbo”, sostuvo.

Asimismo, agradeció a la Fuerza Aérea Boliviana por la oportunidad y calificó como un honor ejercer el cargo de Capitán General de las Fuerzas Armadas.

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