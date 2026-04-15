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El boliviano que acompaña a Hoyos en la dirección técnica del Inter Miami

Rodrigo Vargas Touchard forma parte del cuerpo técnico que asumió tras la salida de Mascherano.

Martin Suarez Vargas

15/04/2026 12:46

Rodrigo Vargas junto a Ángel Guillermo Hoyos. Foto: cuenta oficial del Inter Miami (Facebook).
Estados Unidos.

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El boliviano Rodrigo Vargas Touchard integra el cuerpo técnico de Ángel Guillermo Hoyos en Inter Miami CF, equipo que recientemente cambió de dirección tras la renuncia de Javier Mascherano por motivos personales.

Nacido en el departamento de La Paz, Vargas Touchard es un exjugador boliviano con trayectoria en el fútbol nacional. Antes de su llegada al fútbol norteamericano, formó parte de clubes como Club Bolívar, Club Aurora y Nacional Potosí, entre otros.

El boliviano se sumó al equipo de trabajo de Hoyos en esta nueva etapa al mando del club estadounidense, luego de la salida de Mascherano, quien dejó el cargo el pasado martes.

De esta manera, Vargas Touchard marca presencia en un equipo que cuenta con figuras de talla mundial como Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, siendo parte de este nuevo ciclo liderado por el técnico argentino.

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