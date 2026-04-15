Rodrigo Paz: “No me vengan a pedir canchitas” y pide priorizar obras de impacto

En el marco de los festejos por los 209 años de la Batalla de La Tablada, en Tarija, el presidente Rodrigo Paz se refirió a la necesidad de priorizar proyectos estructurales y evitar el uso de recursos en obras menores.

La autoridad destacó la promulgación de una ley que viabiliza la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, como parte de una agenda enfocada en resolver problemas de fondo en el departamento.

“Con la sociedad civil estamos apuntalando a los temas centrales. No me vengan a pedir canchitas, que las podemos hacer sí, pero una canchita significa quitarle recursos a un hospital, a un colegio o a aquello que requiera mayor prioridad”, afirmó.

Paz también adelantó la próxima presentación de nuevas leyes ante el Parlamento, orientadas a generar mayores recursos económicos para el país.

“Cuando haya la nueva ley de hidrocarburos estoy seguro que habrá mucha inversión en nuestro departamento tarijeño, pero también en otros departamentos como La Paz. Vamos a aprovechar todas las ventajas que tienen nuestros departamentos”, agregó.

No es la primera vez que la autoridad cuestiona la construcción de “canchitas”, una política impulsada durante el gobierno de Evo Morales, al considerar que estas obras representan un uso ineficiente de recursos frente a necesidades prioritarias de la población.

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