Paz respalda al TSE y llama a participar en el balotaje en cinco departamentos

En la recta final rumbo al balotaje de este domingo, el presidente Rodrigo Paz convocó a la población de Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca, Tarija y Beni a acudir a las urnas y participar activamente en el proceso electoral.

El mandatario destacó que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer la democracia y avanzar en la construcción de los departamentos y del país.

Asimismo, expresó su respaldo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y cuestionó a algunos actores políticos que, a su criterio, buscan entorpecer el desarrollo del proceso electoral.

“Entendemos que hay gente, y en esto quiero dar un sentido de respaldo absoluto al TSE, que no quiere jugar con las reglas claras. Eso ya no es un problema de la ley o del tribunal. En ese sentido, mi respaldo al TSE; los recursos han sido entregados para que Bolivia respire tranquila en su votación”, manifestó.

Rodrigo Paz también confirmó que emitirá su voto en Tarija. En cuanto a su agenda, adelantó que este jueves participará en el inicio de obras junto a las Fuerzas Armadas y que el viernes desarrollará actividades en Santa Cruz.

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