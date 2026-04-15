Bayern vs Real Madrid: previa, pronósticos y posibles alineaciones

El Real Madrid afronta una de sus noches más decisivas de la temporada. El equipo de Álvaro Arbeloa necesita remontar el 2-1 sufrido en la ida frente al Bayern Munich para mantenerse con vida en la UEFA Champions League.

El partido se disputará este miércoles en el Allianz Arena, donde Bayern ha sido casi imbatible durante toda la temporada. Los alemanes solo perdieron un partido en casa en todas las competiciones y llegan además con una racha de 15 encuentros sin derrotas.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany también atraviesa un gran momento ofensivo. Viene de golear 5-0 a St. Pauli y acaba de establecer un nuevo récord goleador en la Bundesliga. Su principal amenaza sigue siendo Harry Kane, que llega acompañado por jugadores desequilibrantes como Luis Díaz, Michael Olise y Serge Gnabry.

Posibles alineaciones

Bayern Munich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy; Arda Güler, Thiago Pitarch, Valverde, Bellingham; Mbappé y Vinicius Junior.

En el caso del Madrid, las bajas de Aurélien Tchouaméni, Rodrygo y Thibaut Courtois obligan a modificar el once titular. La responsabilidad ofensiva recaerá principalmente en Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham.

Aunque el historial favorece ligeramente al Real Madrid en enfrentamientos directos de Champions, el presente parece inclinar la balanza hacia el Bayern. La mayoría de pronósticos apuntan a un triunfo alemán por 3-1 y a una clasificación bávara con marcador global de 5-2.

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