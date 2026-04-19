¿Cómo avanza el caso del policía que disparó a su expareja en Cochabamba?

Un hecho de violencia ocurrido la madrugada de este sábado en Cochabamba es investigado como tentativa de feminicidio. El principal sospechoso es un efectivo policial de 32 años, quien habría disparado contra su expareja, también miembro de la institución.

De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente se registró alrededor de la 01:00 en un departamento ubicado en la zona oeste de la ciudad, donde ambos se encontraban compartiendo y consumiendo bebidas alcohólicas.

En medio de una discusión, el hombre —con grado de sargento— utilizó un arma de fuego para atacar a la mujer, hiriéndola con dos disparos en las piernas. Los proyectiles atravesaron ambas extremidades, dejando heridas con orificios de entrada y salida.

Fueron los vecinos quienes, al escuchar las detonaciones, alertaron a las autoridades. En respuesta, unidades especializadas de la Policía, entre ellas la UTOC y el grupo Delta, se desplazaron hasta el lugar y procedieron a la reducción del agresor.

La víctima fue trasladada de emergencia a la Caja Nacional de Salud, donde permanece bajo observación médica.

El presunto autor fue aprehendido y permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho, aunque de forma preliminar se informó que ambos efectivos se encontraban en estado de ebriedad al momento del incidente.

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